Le vittime sono un 43enne e un 56enne residenti in Valle di Susa. E' successo lungo la strada provinciale 24

Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina in Valle di Susa, a Caprie (provincia di Torino). Le vittime sono un 43enne e un 56enne residenti in Valle di Susa. I due, a bordo della propria moto, si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano la strada provinciale 24. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri di Condove (Torino).