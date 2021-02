Covid Piemonte, al via oggi la campagna di vaccinazione per over 80

Ha preso il via oggi in Piemonte la campagna di vaccinazione per gli over 80, l'obiettivo della Regione, che venerdì ha iniziato a somministrare le dosi al personale scolastico, universitario e della formazione professionale, è quello di vaccinare più di 80mila persone entro fine mese. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Il piano di vaccinazione per gli over 80

Tutte le aziende sanitarie, ha spiegato nelle scorse ore l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, potenzieranno ulteriormente le forze sia con personale proprio, che con prestazioni aggiuntive e anche con convenzioni con soggetti esterni. A dare supporto ci saranno anche le aziende ospedaliere, che ormai hanno quasi terminato di immunizzare il personale del sistema sanitario. "Tutti insieme dobbiamo fare squadra per raggiungere l'obiettivo di vaccinare, nel più breve tempo possibile, il maggior numero di persone", ha sottolineato Icardi, auspicando anche un incremento delle dosi consegnate alle regioni dopo l'ennesimo taglio annunciato dalla struttura del commissario Arcuri.