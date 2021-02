Covid, in Piemonte 869 contagi su 20.644 tamponi processati

In Piemonte nelle ultime ore si registrano 869 nuovi contagi a fronte di 20.644 tamponi diagnostici processati, di cui 13.465 antigenici, il rapporto tra test eseguiti e casi positivi è pari al 4,2%. I decessi registrati sono 20, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 144, quelle negli altri reparti sono 1.924 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 10.260 e i guariti sono 694. In tutto le persone attualmente positive in Piemonte sono 12.328. Questi i dati dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)