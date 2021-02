Esplosione a Quargnento, coniugi Vincenti condannati a 30 anni

Sono stati condannati entrambi a 30 anni, dal tribunale di Alessandria, Giovanni Vincenti, e la moglie Antonella Patrucco, accusati di omicidio plurimo aggravato per lo scoppio nel cascinale di Quargnento ( LE FOTO - TUTTE LE NOTIZIE ), in provincia di Alessandria, che, tra il 4 e il 5 novembre 2019, causò la morte di tre vigili del fuoco. Accolta quindi la richiesta del pm Enrico Cieri che aveva chiesto una condanna di 30 anni. In aula erano presenti le famiglie delle tre vittime, Marco Triches, Antonino Candido e Matteo Gastaldo ( CHI ERANO ). Fuori dal tribunale, come in tutte le udienze del processo, c'erano una rappresentanza del sindacato Usb e i colleghi dei vigili del fuoco, i quali hanno esposto uno striscione con la richiesta dell'ergastolo per i due imputati.

La strage di Quargnento

vedi anche

Esplosione Alessandria, i funerali dei vigili del fuoco

Nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019 la deflagrazione sorprese i vigili del fuoco dopo che un primo scoppio aveva provocato soltanto una fiammata, vista dai vicini di casa e segnalata al numero di emergenza. Un maldestro tentativo di truffa all'assicurazione, per il quale i coniugi sono già stati condannati, in un altro processo con rito abbreviato, a quattro anni.

Le parole delle madri delle vittime

"Ce l'abbiamo fatta, lo avevamo promesso ai nostri figli", è il commento della madre di Antonino Candido. "Speriamo che li facciano tutti - ha aggiunto la madre di Marco Triches dopo la sentenza - Avevo un figlio stupendo e me l'hanno tolto. Viveva per i valori della vita che io gli ho insegnato".

La difesa: “Il processo è ancora lungo, non fu dolo”

"Siamo ancora convinti che Vincenti non avesse intenzione di uccidere. Il processo è ancora lungo. Sosterremo in appello la colpa gravissima, non il dolo", spiegano gli avvocati difensori Lorenzo Repetti e Vittorio Spallasso. "Nessuno - aggiungono, dopo la sentenza - ha mai messo in dubbio che i vigili del fuoco fossero buoni". In un'udienza Repetti aveva detto: "Lasciamo fuori l'emotività dal processo. I vigili del fuoco non dovevano entrare: non c'era nessuno da salvare in quella cascina, non c'era niente e quindi non c'era dovere di sicurezza".