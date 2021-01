Torino, Gabry Ponte dimesso dall'ospedale dopo l'operazione al cuore

“Si conclude ufficialmente un capitolo che definirei senza troppi dubbi la settimana peggiore della mia vita. Me ne torno a casa ragazzi”, ha detto l'artista

"Oggi mi dimettono, e si conclude ufficialmente un capitolo che definirei senza troppi dubbi 'la settimana peggiore della mia vita'. Me ne torno a casa ragazzi!! Ci sentiamo presto per un sacco di cose belle", con queste parole Gabry Ponte ha annunciato sui social l'uscita dall'ospedale. Il dj, ricoverato la scorsa settimana alle Molinette della Città della Salute, è stato sottoposto a un intervento al cuore per una insufficienza mitralica severa e la valvola malata è stata riparata con un intervento toracoscopico mininvasivo dal professor Mauro Rinaldi, direttore della Cardiochirurgia universitaria.

Gabry Ponte: “Mi hanno riparato il cuore”

"È lui che mi ha riparato il cuore - scrive sulla sua pagina Facebook condividendo una fotografia insieme al chirurgo - Lui e la sua equipe fanno cose incredibili ogni giorno - ha aggiunto l'artista ringraziando anche - gli anestesisti e tutti gli altri medici, gli strumentisti, gli infermieri e gli OSS che lavorano qui in reparto".