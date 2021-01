Torino, Gabry Ponte in ospedale per un'operazione al cuore

Il dj e produttore musicale ha scritto in un post che "si tratta di una malattia congenita" e che è una "grande ironia che sia proprio il suo cuore a non andare a tempo" a causa "di una delle valvole principali che è malata e non funziona bene"

"Ciao devo dirvi una cosa". Inizia così il messaggio postato sui social network dal produttore, dj e musicista Gabry Ponte in cui ha annunciato di trovarsi in ospedale in attesa di un’operazione al cuore che avverrà domani mattina. Gabry Ponte ha scritto che "si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa" ed è una "grande ironia che sia proprio il suo cuore a non andare a tempo" a causa "di una delle valvole principali che è malata e non funziona bene".

L'operazione

Secondo quanto scrive il musicista si tratta di un’operazione "un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni". Poi specifica: "Ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che mi seguono mi hanno detto che se non mi opero andrò incontro a complicazioni. E a noi le complicazioni non piacciono vero?». Gabry Ponte afferma che approfitterà di questo periodo di stop forzato dai concerti per rimettersi in forze e tornare più carico che mai. "Fatemi gli auguri", chiede infine ai suoi fan.