Gabry Ponte operato al cuore: “Sono un po’ provato ma felice”

“L’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto”, ha fatto sapere l'artista che nei giorni scorsi aveva annunciato che si sarebbe sottoposto all'operazione

“Eccomi ragazzi! un po’ provato ma felice l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto”, con queste parole Gabry Ponte ha annunciato ai suoi fan che l'operazione alla quale si è sottoposto nei giorni scorsi si è conclusa al meglio. “Non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi, grazie vi voglio bene!!”, ha poi aggiunto l'artista sul suo profilo Facebook dal quale aveva fatto sapere che si sarebbe sottoposto all'intervento. "Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa – aveva spiegato il musicista – il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo". Tanti i messaggi di affetto apparsi sui social nei confronti dell'artista.