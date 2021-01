Torino, truffa e furto di denaro in supermercato: arrestato 31enne

Il ladro, con una mossa da prestigiatore, ha sottratto i soldi sotto gli occhi del cassiere in un’attività in via Principi d’Acaja

Con una mossa da prestigiatore è riuscito a truffare e sottrarre il denaro sotto gli occhi del cassiere di un supermercato a Torino. È accaduto in via Principi d'Acaja, dove un 31enne romeno, denunciato dalla polizia per truffa e per tentata truffa, è riuscito a farsi dare oltre al resto regolare otto banconote da 5 euro, lasciando nelle casse un ammanco notato solo in serata. Il giorno dopo il giovane ci ha riprovato, presentandosi nello stesso punto vendita con banconote da cambiare. Ma la cassiera ha rifiutato il cambio e ha cercato di intrattenere l'uomo, mentre il collega raggirato il giorno prima controllava le immagini della truffa riconoscendo il 31enne.

L'arresto

Dopo il rifiuto della proposta di restituire la somma in cambio di essere lasciato andare, il romeno ha spintonato il dipendente e tentato la fuga, ma grazie anche all'aiuto dei passanti il ladro-prestigiatore è stato bloccato. Gli agenti giunti sul posto lo hanno trovato in possesso di 1.260 euro in banconote di piccolo taglio.