Covid, in Piemonte 849 contagi su 21.060 tamponi processati

Nelle ultime 24 ore in Piemonte si sono registrati 849 nuovi contagi a fronte di 21.060 tamponi processati, di cui 13.908 antigenici, il rapporto tra test eseguiti e positivi è del 4%, mentre gli asintomatici sono il 43,6%. I decessi sono 23, i ricoverati in terapia intensiva 152 mentre quelli negli altri reparti 2342. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.845, mentre i guariti sono 1.063. Le persone attualmente positive sono 13.339. Questi i dati forniti dall'Unità di crisi della Regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)