Evade dai domiciliari e picchia la ex: arrestato nel Torinese

Dopo essere evaso dagli arresti domiciliari ha aggredito e picchiato la sua ex. È accaduto a Carmagnola (in provincia di Torino), dove un uomo, ubriaco, nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso una cooperativa sociale, ha raggiunto la casa della sua ex compagna e ha cercato di entrare sfondando la porta, senza riuscirci. L'uomo ha poi attesto l'arrivo della donna e quando questa è rincasata l'ha picchiata violentemente minacciandola di morte. La vittima è riuscita comunque fuggire in strada dove si è nascosta tra le auto parcheggiate e ha chiamato i soccorsi. I carabinieri hanno arrestato il violento, che alla vista dei militari dell'Arma ha tentato di aggredirli.