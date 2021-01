Covid, in Piemonte 1.056 positivi su 24.375 tamponi

I ricoverati in terapia intensiva sono 162, meno uno rispetto a ieri, negli altri reparti 2.464, meno 58. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.471, i guariti 686

Sono 1.056 i nuovi casi di contagio al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) riportati nel bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. Il rapporto con i 24.375 tamponi totali, compresi i 15.040 antigenici, è del 4,3%; la quota di asintomatici è pari al 40%. I morti sono 62, di cui due registrati oggi. Il totale dei decessi da inizio pandemia è di 8.381. I ricoverati in terapia intensiva sono 162, meno uno rispetto a ieri, negli altri reparti 2.464, meno 58. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.471, i guariti 686.