Torino, pusher inghiotte dosi di droga in Parco Valentino: arrestato

Lo spacciatore aveva in tasca 610 euro. Durante i controlli sono stati denunciati altri tre soggetti per furto: avevano rubato prodotti da distributori automatici in via Galliani e in due negozi d’abbigliamento

Un pusher, cittadino del Mali, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti nei pressi del Parco del Valentino, a Torino. In tasca aveva 610 euro e quando ha visto i carabinieri ha deglutito alcune dosi di droga che stava spacciando. Durante i controlli sul territorio sono stati denunciati un egiziano e due marocchini per furto. Avevano rubato prodotti da distributori automatici in via Galliani e in due negozi di abbigliamento.