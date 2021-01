Torino, raid nazista durante un incontro online con Lia Tagliacozzo

La Procura di Torino indaga su quanto accaduto domenica scorsa durante la presentazione online del libro della giornalista Lia Tagliacozzo, 'La generazione del Deserto', organizzata dall'Istoreto e dal centro studi ebraici di Torino. L'evento, che si stava svolgendo sulla piattaforma Zoom, è stato interrotto è stato interrotto da insulti e frasi antisemite: "Sono tornati i nazisti", accompagnate da immagini di svastiche e di Hitler. L'episodio è stato denunciato sui social dalla figlia della scrittrice, Sara De Benedictis.

Grimaldi: “Fascisti e neonazisti si stanno organizzando"

Lia Tagliacozzo, che vive a Roma, è un'esperta di cultura ebraica e ha scritto libri per adulti e bambini. Ha girato l'Italia raccontando le storie descritte nelle sue opere. "Quello che è accaduto domenica pomeriggio non è solo un campanello di allarme - afferma il consigliere regionale piemontese di LuV, Marco Grimaldi - il raid antisemita, avvenuto all'interno di una presentazione il cui accesso era vincolato a una richiesta da far pervenire via email, è un chiaro segnale che movimenti fascisti e neonazisti si stanno organizzando". L'episodio non è l'unico. Nei mesi scorsi, sempre con le stesse modalità, sono stati denunciati altri tre casi a Torino, sempre a presentazioni di iniziative culturali.