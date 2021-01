Covid Torino, 12enni simbolo no Dad Anita e Lisa tornano in classe

"Non vedevamo l'ora", affermano le due 12enni entrando a scuola dopo essere passate in piazza Castello per salutare Maia, la liceale che prosegue la lotta contro la didattica a distanza con gli altri studenti delle Superiori

Superiori in classe dal 18 gennaio

