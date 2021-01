Covid, annullato storico carnevale di Ivrea: kermesse diventa social

Con l'edizione del 2021 annullata a causa della pandemia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI), lo storico Carnevale di Ivrea diventa social. La Fondazione che ogni anno organizza la kermesse ha dato vita al progetto "Un Carnevale di Ricordi”, con lo scopo di raccogliere foto e video attraverso l'hashtag #uncarnevalediricordi o tramite la mail dedicata (uncarnevalediricordi@storicocarnevaleivrea.it). Le immagini saranno selezionate e pubblicate sui canali ufficiali dello Storico Carnevale a partire dal 6 gennaio e fino alla fine di febbraio, per permettere di assaporare almeno in parte il clima della grande festa. "Mille occhi e mille emozioni - spiegano i promotori - per raccontare un'unica grande passione: quella per il nostro Carnevale. Nella speranza di tornare a riviverlo presto tutti insieme, in piazza". Dal dopoguerra la manifestazione si era fermata solo nel 1960 per la morte di Adriano Olivetti.