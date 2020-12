Maltempo, nevica su tutto il Piemonte. Imbiancata anche Torino

Nevica dalla scorsa notte su tutto il Piemonte e, come da previsioni, anche Torino si è risvegliata imbiancata. Nel capoluogo regionale sono attesi accumuli fino a 4 centimetri, fino a 30, invece, nel basso Alessandrino, dove è stata diramata allerta arancione. La neve sta cadendo in tutti i capoluoghi, ma le precipitazioni tenderanno a esaurirsi entro il pomeriggio, salvo nevischi irregolari su alte valli alpine. (LE PREVISIONI - NEVE ANCHE A MILANO)

Disagi alla circolazione

Sulle autostrade si sono già registrati i primi disagi alla circolazione, in particolare nell'Alessandrino e nel Cuneese. Code e rallentamenti sono segnalati, in particolare, sulla A26, in direzione del capoluogo ligure, all'altezza del bivio con la A7. Rallentamenti anche sulla A6 Torino-Savona, dove è entrato in vigore il blocco dei tir sopra le 7,5 tonnellate diretti a Savona, che devono uscire a Carmagnola. Rischio gelo, invece, sulla A32 Torino-Bardonecchia.

Trenitalia ha annunciato l'attivazione del piano di allerta meteo, con la cancellazione di 38 treni regionali durante la giornata, soprattutto verso la Liguria, ma sono sospesi anche alcuni regionali in partenza da Milano e diretti a Torino.