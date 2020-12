Maltempo in Piemonte, oltre 100 interventi dei pompieri nel Verbano

Si tratta per lo più di azioni per la messa in sicurezza delle strade statali e provinciali, con la rimozione di piante e rami

Sono oltre 100 gli interventi eseguiti dal Comando dei Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola a causa del maltempo degli ultimi giorni. Si tratta per lo più di interventi per la messa in sicurezza delle strade statali e provinciali, con la rimozione di piante e rami; ma anche lo sgombero di neve da tetti e strutture a rischio. Le squadre del Comando sono state impegnate inoltre a causa di diversi incidenti stradali, fortunatamente senza gravi conseguenze; e nell'assistenza ad autoarticolati rimasti bloccati sulla superstrada ossolana. (IL MALTEMPO - LE PREVISIONI IN ITALIA)