Meteo, le previsioni di mercoledì 9 dicembre

Tanto maltempo sull’Italia da mercoledì e fino al weekend. L’Italia continuerà ad essere interessata da perturbazioni atlantiche con pioggia e neve a quote medio basse. Per mercoledì sono attese altre precipitazioni al Nord, a carattere più irregolare, con la neve che scenderà ancora sulle Alpi in modo più diffuso sull’area centro orientale. Rovesci e temporali insisteranno inoltre, soprattutto nel pomeriggio, su tutte le aree tirreniche (Toscana, Lazio Campania, Calabria e anche Sicilia). Piogge più sporadiche sulla Sardegna e sul resto del Sud. Più asciutto il tempo sul versante adriatico.