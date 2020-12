Torino, fugge da carabinieri ma finisce in ospedale Covid: arrestato

Ieri a Torino i pazienti dell'ospedale Covid allestito al Parco del Valentino non si sarebbero mai immaginati di assistere a questa scena. Dai condotti dell'aria calda del V Padiglione, all'improvviso, è sbucato un uomo, che per fuggire dai carabinieri si è infilato nei bocchettoni esterni, scivolando tramite i tubi, fino a calarsi in mezzo alle tende dei ricoverati.

L'arresto

Accortosi di essere finito dentro l'ospedale, l'uomo si è precipitato verso l'uscita, dove è stato bloccato dalla vigilanza e consegnato ai carabinieri.