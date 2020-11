Covid Torino, vigilantes e controlli a campione contro folla negozi

Tra le nuove "misure organizzative" e le "prescrizioni rigorose", concordate in una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza di Torino, c'è anche la possibilità di fare ricorso alla vigilanza privata per evitare gli assembramenti all'ingresso dei negozi nel centro città. La riunione in video conferenza è stata compiuta in seguito agli assembramenti di ieri che si sono verificati in occasione delle riaperture, coincise col passaggio del Piemonte in zona arancione (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI).