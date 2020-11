Brosso, si ferisce tagliando la legna: grave 60enne

L'uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione e taglio legna in un terreno di sua proprietà. A causa di una manovra errata è rimasto ferito da un attrezzo montato sul trattore

Un uomo di 60 anni è rimasto ferito gravemente a Brosso, in provincia di Torino, mentre stava tagliando la legna. Secondo i primi accertamenti, l'uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione e taglio legna in un terreno di sua proprietà. A causa di una manovra errata è rimasto ferito da un attrezzo montato sul trattore. Soccorso dal personale del 118 è stato elitrasportato d'urgenza al Cto e ricoverato in prognosi riservata. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.