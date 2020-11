Immigrazione clandestina, otto misure cautelari a Torino

Secondo i carabinieri gli indagati ospitavano per denaro clandestini, anche minorenni, provenienti da Pakistan, India e Bangladesh, per poi accompagnarli in auto oltre il confine francese o austriaco

I carabinieri del Comando provinciale di Torino stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Torino su richiesta della locale Procura, nei confronti di sei cittadini stranieri e due italiani accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della permanenza illegale sul territorio nazionale. Sei persone sono state arrestate e due sottoposte a obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo i carabinieri gli indagati ospitavano per denaro clandestini, anche minorenni, provenienti da Pakistan, India e Bangladesh, per poi accompagnarli in auto oltre il confine francese o austriaco attraverso i valichi del Monginevro e del Brennero. Nel corso dell'indagine sono già state denunciate, per gli stessi reati, 67 persone e ne sono state sottoposte 7 a misura cautelare. All'operazione, scattata all'alba in tutto il Piemonte ed in altre località del territorio nazionale, hanno preso parte oltre 50 carabinieri del Comando Provinciale di Torino.