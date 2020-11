Controlli anti covid a Torino, 37 persone multate

Intensificati i controlli nei luoghi di ritrovo come San Salvario, i giardini di via Montanaro, Largo Montebello e la zona nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova

Maggiori controlli a Torino della polizia nei parchi e luoghi di ritrovo della città, come piazza Vittorio Veneto, San Salvario, i giardini di via Montanaro, Largo Montebello e la zona nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova, per monitorare il rispetto delle disposizioni anti-Covid. Nella giornata di ieri sono state controllate 312 persone. Trentasette sono le sanzioni elevate per il mancato rispetto delle misure di contenimento, di cui 2 per il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Nessuna multa invece agli oltre 30 esercizi commerciali controllati.