Covid Torino, vigilia zona rossa con code ai supermercati

A Torino, a poche ore dalla firma del premier Giuseppe Conte del nuovo Dpcm dedicato all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) e dall'inserimento del Piemonte nella zona rossa (MAPPA DELLE REGIONI), si registrano code nei supermercati della grande distribuzione, nonostante le disposizioni non prevedano la chiusura degli alimentari anche nelle zone rosse.

Le code

Lunghe file all'Ipercoop di Parco Dora, in via Livorno, dove all'ora di pranzo c'erano molte persone in attesa alle casse e i carrelli, colmi di provviste, affollavano i reparti. Un flusso, confermano gli addetti dell'Ipermercato, "superiore al normale". Stessa scena al Carrefour di corso Turati, con carrelli pieni e code.