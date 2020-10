Torino, si intasca soldi della polizza moto: denunciato

Il ragazzo, che ha precedenti per reati simili, era riuscito a interporsi tra il cliente e la compagnia assicurativa intascandosi il denaro della polizza

Un giovane residente a Napoli è stato denunciato dalla polizia di Torino per truffa nei confronti di un motociclista italiano. L'uomo alla fine dello scorso novembre aveva versato 480 euro per un'assicurazione ma il ragazzo, che ha precedenti per reati simili, era riuscito a interporsi tra il cliente e la compagnia assicurativa intascandosi il denaro della polizza.

Le indagini

Le indagini, scattate dopo la denuncia della vittima, hanno permesso di accertare che il denaro era stato versato sulla Postapay intestata al giovane, che sarebbe riuscito a intervenire sui sistemi informatici frapponendosi tra il motociclista e la compagnia assicurativa, contattata online e realmente esistente, riuscendo anche a riprodurre le pagine della polizza originale.