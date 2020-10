Ivrea, sostiene che vaccino influenza rafforza Covid: indagato medico

È stata aperta nei confronti di un uomo di 60 anni, G.D., ex ufficiale medico di complemento, un'inchiesta per procurato allarme da parte della procura di Ivrea. Secondo quanto segnalato dai carabinieri del Nas, l'uomo ha diffuso sul web nei giorni scorsi un filmato con teorie che arrivano a negare la pandemia Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E CONTAGI). Ha anche parlato di un'ipotetica attivazione del Coronavirus da parte del vaccino antinfluenzale. L'ordine dei medici di Torino ha chiesto la rimozione del video pubblicato sui social network.