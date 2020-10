Torino 2021, Luca Jahier in campo per primarie centrosinistra

"Sono in campo e mi auguro si celebrino presto le primarie di coalizione per creare la mobilitazione necessaria a conseguire il risultato di una alleanza larga di tante disponibilità a costruire il rilancio della città". Luca Jahier, sino a fine mese presidente del Cese, il Comitato economico e sociale europeo, conferma così l'intenzione di partecipare alle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Torino. "Le opportunità sono molte e le energie disponibili anche - aggiunge -. Bisogna che si mettano a sistema per proiettare Torino tra i grandi poli del Rinascimento europeo".