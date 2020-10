Elezioni, Torino: Chiara Appendino non si ricandida a sindaco

Termina con questo mandato l'esperienza da sindaco di Torino di Chiara Appendino. La prima cittadina ha sciolto le riserve, annunciando alla maggioranza pentastellata del Consiglio comunale l'intenzione di non ricandidarsi. Sui motivi della decisione, la sindaca terrà una conferenza stampa questo pomeriggio nella Sala Colonne di Palazzo di Città.

Appendino: "Lavoro enorme in questi 5 anni"

"Non siamo riusciti a risolvere tutti i problemi della Città, ne siamo consapevoli. Tuttavia, le tantissime cose che abbiamo portato a termine, mi fanno dire, con grande orgoglio e a testa alta, che in questi 5 anni abbiamo fatto un lavoro enorme". Lo dice Chiara Appendino in un video sul proprio profilo Facebook. "Per questo lavoro - prosegue la sindaca di Torino - vorrei dire grazie a tutte le persone che si sono spese per questa amministrazione e quindi per la città. E vorrei dedicare un ringraziamento particolare a questo Governo. Per la prima volta dopo diversi anni, Torino è stata costantemente al centro dell'azione dell'esecutivo".

"Continuerò a servire la città che amo"

Appendino prosegue: "Continuerò a spendermi, con ogni energia, affinché i progetti avviati vengano portati avanti da chi verrà dopo di me. Perché Torino ha ricominciato a credere in se stessa e deve andare avanti più forte che mai. Torino deve proseguire sulla strada del cambiamento che abbiamo intrapreso. Torino non può tornare indietro. Io ci sono, e continuerò a esserci, per servire la città che amo".

"Quando diventi sindaca, al centro non c'è più la tua persona: c'è la tua città, la tua comunità - aggiunge -. Torino, dal 2016, è stata sempre il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Qui ho la fortuna di vivere e adesso di poter crescere mia figlia. Poterla amministrare è stato ed è il più grande onore che potessi avere".

“Condanna lieve ma politica esige coerenza”

Tra i motivi che hanno convinto la sindaca Appendino a non ricandidarsi c'è la recente condanna a 6 mesi, in primo grado, per falso ideologico inflitta al processo Ream con l'accusa di un'errata imputazione a bilancio di 5 milioni. "Ho sempre operato nell'esclusivo interesse del Comune, che, al massimo, mi accusano di aver favorito 'ingiustamente' - dice Appendino - per questo farò ricorso in appello ma la condanna, anche se di lieve entità, resta tale. E in politica, prima di ogni cosa, bisogna essere coerenti con i propri principi”.