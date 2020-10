Torino, Salone del Libro: ex sindaco Piero Fassino rinviato a giudizio

Si tratta del procedimento sulla vecchia gestione dell’evento: oggi è terminata l’udienza preliminare, che riguardava in tutto 29 imputati. Il processo si aprirà il 17 maggio 2021

L'ex sindaco di Torino Piero Fassino è tra i rinviati a giudizio nel procedimento sulla vecchia gestione del Salone del Libro. Il processo si aprirà il 17 maggio 2021. L'udienza preliminare, che riguardava in tutto 29 imputati, è terminata oggi.

Salone Internazionale Libro dal 13 al 17 maggio 2021

Nel frattempo, il Salone Internazionale del Libro torna dal vivo, a Torino, con due importanti rassegne culturali "per rinnovare il patto con la sua comunità e accompagnarla verso la XXXIII edizione, che si terrà dal 13 al 17 maggio 2021". Vita Nova, nuova manifestazione che anticipa il tema della prossima edizione, Vita Supernova. E Portici di Carta, la kermesse dedicata alla promozione del libro e della lettura che da 14 anni trasforma in una gigantesca libreria all'aperto 2 chilometri di portici tra via Roma, piazza Carlo Felice e piazza Castello.