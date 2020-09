Torino, Salone Libro torna dal vivo con Portici di carta e Vita Nova

Si tratta di "un percorso di avvicinamento alla prossima primavera" che il Salone vuole intraprendere per "accompagnare la sua comunità verso la XXXIII edizione, che si terrà dal 13 al 17 maggio 2021"

Il Salone Internazionale del Libro torna dal vivo, a Torino, con due importanti rassegne culturali "per rinnovare il patto con la sua comunità e accompagnarla verso la XXXIII edizione, che si terrà dal 13 al 17 maggio 2021". Si tratta di "un percorso di avvicinamento alla prossima primavera" che il Salone vuole intraprendere con i lettori, gli editori, i librai e gli autori, attraverso due eventi: Vita Nova, nuova manifestazione che anticipa il tema della prossima edizione, Vita Supernova. E Portici di Carta, la kermesse dedicata alla promozione del libro e della lettura che da 14 anni trasforma in una gigantesca libreria all'aperto 2 chilometri di portici tra via Roma, piazza Carlo Felice e piazza Castello.