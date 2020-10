Coronavirus Piemonte: 110 nuovi contagi e 52 guariti

I tamponi quest’oggi sono 5.073. In terapia intensiva ci sono 12 pazienti, mentre negli altri reparti sono 203, Le persone in isolamento domiciliare sono 2.692

Con l'esito di altri 5.073 tamponi, il numero dei nuovi contagiati dal Coronavirus in Piemonte aumenta di 110 casi, dei quali 83 asintomatici. L'incremento di ieri era stato di 170 positivi, a fronte di 6.604 tamponi processati. Anche oggi l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha registrato un decesso. Ancora invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 12, mentre negli altri reparti c'è stato un nuovo lieve incremento, +7, che porta il totale a 203. I guariti nel bollettino di oggi sono 52, i pazienti "in via di guarigione" sono 368. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.692. I tamponi diagnostici finora processati sono 726.046 di cui 400.613 risultati negativi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - INSEGNANTE SI RIFIUTA D'INDOSSARE LA MASCHERINA - L'ORDINANZA SULLE MASCHERINE VICINO ALLE SCUOLE).