Maltrattamenti in famiglia, due arresti in provincia di Torino

In provincia di Torino due arresti per violenze. A Trofarello un 45enne è finito in carcere per maltrattamenti e lesioni personali sulla sua ex compagna. I fatti sono avvenuti dal 2018 al giugno scorso. La vittima, con cui aveva due figli e viva insieme a lui da 20 anni, oltre a subire una serie di vessazioni era minacciata dall'uomo che voleva impedirle di interrompere il rapporto. Per minacciarla le inviava messaggi minatori, tramite terze persone che a volte si spacciavano per dipendenti di uno studio legale, ai familiari della sua ex e ai suoi figli. Nonostante il divieto di avvicinamento all'ex moglie, l'uomo ha continuato a pedinarla.

Il secondo arresto

Il secondo arresto è avvenuto a Beinasco. I carabinieri hanno notificato a un uomo di 37 anni un'ordinanza di sostituzione della misura di allontanamento dalla casa familiare con quella della custodia cautelare in carcere, emessa da gip del Tribunale di Torino. Il provvedimento perché l'uomo ha violato le restrizioni e ha continuato a minacciare e a pedinare la sua ex compagna alla ricerca di un suo amante.