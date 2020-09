Coronavirus, in Piemonte 74 nuovi contagi

Invariato il numero dei ricoverati: sono 6 i pazienti in terapia intensiva, 140 quelli in cura negli altri reparti. Un solo decesso nelle ultime 24 ore

Sono 74 i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore in Piemonte dall’Unità di crisi regionale. Un solo decesso nell’ultimo giorno, per un totale di 4.154 vittime da inizio emergenza. Invariato il numero dei ricoverati: sono 6 i pazienti in terapia intensiva, 140 quelli in cura negli altri reparti. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.158. I tamponi diagnostici finora processati sono 666.3091, di cui 369.272 risultati negativi. Cinquanta le nuove guarigioni. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)