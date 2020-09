Coronavirus, in Piemonte 127 nuovi casi: dato più alto dal 20 maggio

Aumentano anche i guariti, 83 in più rispetto a ieri, mentre il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva resta invariato, non si registra nessun nuovo decesso. Per quanto riguarda la scuola, dall'inizio delle lezioni, i casi di positività riscontrati sono stati 10

Nuovo picco di contagi in Piemonte dove l'unità di crisi regionale ha registrato 127 nuovi casi nelle ultime 24 ore, si tratta del dato più alto dallo scorso 20 maggio, quando furono 158. Aumentano però anche i guariti, 83 in più rispetto a ieri, mentre il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva resta invariato (6), i ricoveri negli altri reparti sono 140 (+4) e non si registrano nuovi decessi, che restano dunque 4.153. I contagi dall'inizio della pandemia sono invece 34.167, mentre i guariti raggiungono quota 27.400. Le persone in isolamento domiciliare sono 2116. I tamponi diagnostici finora processati sono 659.243, di cui 367.452 risultati negativi. (GLI AGGIORNAMENTI)

La situazione nelle scuole

Per quanto riguarda la scuola, sono 502 gli studenti e gli operatori scolastici che hanno usufruito degli hotspot allestiti dalla Regione per l'esecuzione immediata del tampone. Dall'inizio delle lezioni, i casi di positività riscontrati sono stati 10.