Aborto, Cirio: “Proposta Marrone andrà in maggioranza”. Polemiche

Stop alla somministrazione della pillola abortiva Ru486 nei consultori e stop alla distribuzione in Day Hospital alla fine dell'emergenza Covid: sono le linee guida, in contrasto con quelle del ministero della Salute, che secondo quanto anticipato da La Stampa la Regione Piemonte potrebbe approvare a breve con una apposita delibera in merito all'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico. L'iniziativa è dell'assessore alla Semplificazione e Affari legali Maurizio Marrone (FdI), che ad agosto aveva attivato l'avvocatura regionale contro il governo, giudicando necessario il ricovero in ospedale della donna che decide per l’aborto farmacologico.

La notizia ha allarmato il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, che ha telefonato - secondo quanto si apprende - al presidente della Regione Alberto Cirio esprimendo la propria preoccupazione e per capire se tale proposta fosse all'ordine del giorno della Giunta. Cirio, sempre secondo quanto viene riferito, avrebbe rassicurato il ministro spiegando che quella sull'aborto farmacologico "è una proposta dell'assessore" Marrone, "che verrà portata prima in maggioranza per una valutazione da parte di tutti, essendo un tema che tocca le sensibilità individuali". La delibera regionale sull'aborto farmacologico, in ogni caso, "non è ancora in programma - precisa ancora Cirio - perché si sta approfondendo il tema".

La nota della Regione Piemonte

In seguito la Regione ha diramato una nota precisando che sulla questione la Sanità del Piemonte "non ha preso, al momento, alcuna decisione". "L'assessore regionale agli Affari legali sta verificando con l'Avvocatura regionale eventuali profili di illegittimità del provvedimento del Ministero della Salute rispetto alle disposizioni della Legge 194, in quanto sarebbero emerse delle criticità - aggiunge -. L'argomento non è ancora approdato al tavolo della Giunta regionale, né è stato oggetto di valutazioni etiche da parte dell'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, che attende di conoscere il quadro completo degli approfondimenti legali in corso".