Torino, 16enne inizia scuola dal reparto Rianimazione collegato col pc

si è collegato con un computer portatile dal reparto di rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino e ha assistito regolarmente alle lezioni. Il 16enne ha iniziato l'anno scolastico attaccato all'ossigeno, in remoto come aveva fatto altre volte durante il lockdown. Il ragazzo era stato ricoverato venerdì scorso con difficoltà respiratorie e febbre, poi le sue condizioni sono migliorate e potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni dalla Rianimazione.