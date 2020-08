Torino, si rompe la ringhiera di un balcone: cade dal secondo piano

Incidente a Torino. Un uomo è caduto dal balcone di casa dopo la rottura della ringhiera, in via Pinerolo, nel quartiere Barriera di Milano. La vittima è rimasta ferita in maniera giudicata non grave ed è stato portato all'ospedale San Giovanni Bosco.

L'arrivo dei pompieri

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'affaccio sul ballatoio e ripristinato l'accesso all'alloggio chiuso dall'interno, e la polizia, che ha avviato una serie di accertamenti. Il balcone è al secondo piano di una palazzina. Sia l'uomo che la ringhiera sono caduti su un'automobile parcheggiata lungo la via.