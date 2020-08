Torino, lascia cane chiuso in furgone al sole: proprietaria denunciata

E' successo in corso Turati, di fronte all'ospedale Mauriziano. La donna ha dichiarato agli agenti del commissariato San Secondo di avere lasciato il cane solo per pochi minuti, ma è stata smentita dall'orario impresso sul ticket dell'ospedale

Ha lasciato il proprio cane dentro al cane furgone, parcheggiato a bordo strada a Torino, sotto il sole e con i finestrini chiusi: per questo una donna di 64 anni è stata denunciata con l'accusa di abbandono di animali. E' successo in corso Turati, di fronte all'ospedale Mauriziano.

L'intervento degli agenti

Intervenuti sul posto grazie all'allarme lanciato da un passante, gli agenti della polizia di Stato hanno trovato l'animale in stato di sofferenza e spaventato e, al suo ritorno, hanno denunciato la proprietaria. La donna, di origine ucraina, ha dichiarato agli agenti del commissariato San Secondo di avere lasciato il cane da solo per pochi minuti. Tuttavia tra la stampa del ticket preso dalla 64enne per il ritiro referti all'ospedale e l'intervento dei poliziotti era passata più di un'ora.