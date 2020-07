Maltempo, temporali in Piemonte: due giorni di allerta gialla

Due giorni di allerta gialla in Piemonte a causa di temporali (LE PREVISIONI METEO IN PIEMONTE – LE PREVISIONI METEO IN ITALIA – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO). I fenomeni - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - di breve durata, "saranno accompagnati da forti raffiche di vento, fulmini e possibili grandinate a carattere locale".