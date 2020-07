Maltempo, grandine e vento nel Biellese: danni a Cossato

Il tetto di un condominio in frazione Pichetta è stato scoperchiato. Via Corridoni è rimasta bloccata da un accumulo di grandine, mentre è stata chiusa al traffico la provinciale di Valle San Nicolao-Quaregna per la caduta di alberi

Sono numerosi i danni causati dal violento temporale che si è abbattuto nella notte sul Biellese. A Cossato, in particolare, il tetto di un condominio in frazione Pichetta è stato scoperchiato, altri tetti e lamiere sono stati divelti dal vento molto forte e si contano numerosi alberi abbattuti. In via Corridoni, nello stesso Comune, la strada è stata bloccata da un accumulo di grandine. Per la caduta di alberi è stata invece chiusa al traffico la provinciale di Valle San Nicolao - Quaregna. Sono stati 25 gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto nel Biellese Orientale, dove oltre Cossato è stato colpito anche il comune di Valdengo e quello di Valdilana. Registrata grandine a Lessona e Masserano e interruzioni di corrente in diversi paesi.