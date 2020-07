Meteo, le previsioni di mercoledì 22 luglio

Tempo bello e soleggiato su gran parte della penisola per l’intera giornate con temperature in leggero aumento. In serata, però, previsto un peggioramento nelle regioni del Nord con possibili piogge in Piemonte e Lombardia

Giornata di bel tempo con temperature in leggero aumento su gran parte della penisola. Al Nord, però, previsto un peggioramento con instabilità su Alpi e Prealpi e temporali diurni in sconfinamento serale sulle pianure piemontesi e lombarde. (LE PREVISIONI)

Il tempo al Nord

Dopo un martedì prevalentemente soleggiato, possibili piogge e instabilità nella giornata di mercoledì: a Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli coperti associati a possibili piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C. Situazione simile a Torino con possibili temporali in serata. Nel capoluogo piemontese la massima sarà di 32°C, la minima di 19°C.

Il tempo al Centro

A differenza del Nord, sarà bello per tutta la giornata al Centro: a Roma sole splendente per l'intera e tempo sereno fino a sera, non sono previste piogge. Qui la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 20°C. Discorso simile a Firenze dove la giornata sarà in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino ma senza rovesci. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 17°C.

Il tempo al Sud

Anche al Sud giornata estiva con tempo sereno e temperature in lieve aumento: a Napoli domani sole splendente per l'intera giornata, massima di 33°C e minima di 20°C. Anche a Palermo bel tempo da mattina a sera senza piogge o fenomeni atmosferici particolari. Nella città siciliana la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C.