Coronavirus, in Piemonte 13 nuovi contagi e zero decessi

Nelle ultime 24 ore si registrano 26 guariti e zero decessi. I ricoverati in terapia intensiva restano sei, negli altri reparti 146, due in più rispetto a ieri

Sono 13 i nuovi contagi in Piemonte, di cui 9 asintomatici. Lo riferisce l'Unità di crisi della Regione nel consueto bollettino sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Nelle ultime 24 ore si registrano 26 guariti e zero decessi. I ricoverati in terapia intensiva restano sei, negli altri reparti 146, due in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 637, i pazienti 'in via di guarigione' 729. I tamponi diagnostici finora processati sono 475.380, di cui 260.633 risultati negativi.