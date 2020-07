Pallanzeno, lite in famiglia: madre uccide figlio a coltellate

È accaduto in via Cantone. A dare l’allarme sarebbe stato un amico di famiglia, che ha poi chiamato la polizia. I due erano rimasti soli da pochi giorni, dopo l’improvvisa morte del padre e marito. La donna è stata portata in Questura per essere ascoltata

Tragedia familiare in via Cantone, nel centro di Pallanzeno, Comune di poco più di mille abitanti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Un uomo è stato ucciso a coltellate dalla madre nella loro abitazione nel centro del paese. A dare l'allarme sarebbe stato un amico di famiglia, che recandosi questa mattina nella loro abitazione avrebbe scoperto l'omicidio, per poi chiamare la polizia, giunta sul posto. Secondo le prime informazioni tra madre e figlio ci sarebbe stata una violenta lite. I due erano rimasti soli da pochi giorni dopo l'improvvisa morte del padre e marito. Alcuni vicini di casa avrebbero udito nella notte un litigio tra la vittima e la donna, la quale è stata portata in Questura per essere ascoltata.