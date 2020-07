Cuneo, trovato morto escursionista disperso da una settimana

Le ricerche erano iniziate dopo l'allarme lanciato da moglie e i figli. La salma è stata trovata poco lontana da una pozza d'acqua in una zona impervia

L'escursionista di 66 anni, M.D., è stato trovato morto: era disperso da sabato scorso in alta valle Gesso, nel Comune di Entracque (Cuneo). Le ricerche erano iniziate dopo l'allarme lanciato da moglie e i figli. La salma è stata trovata poco lontana da una pozza d'acqua in una zona impervia. L'uomo viveva a Cuneo possedeva a Entracque una seconda casa, da cui era partito venerdì con la sua Fiat Panda per una escursione. Alle ricerche hanno lavorato decine di uomini di soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri e volontari con l'utilizzo di cani e droni.