Alpignano, si ferisce in casa poi l'ambulanza ha un incidente

La vicenda

Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta per aprire un alloggio dove si trovava un uomo che si era ferito cadendo in casa. Gli stessi pompieri sono poi accorsi sul luogo in cui l'ambulanza è rimasta coinvolta nell'incidente stradale. Sul posto sono intevenuti anche i carabinieri per svolgere gli accertamenti.