Novara, molesta e minaccia la ex fidanzata: arrestato

Un uomo è stato arrestato a Novara per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata, una ragazza di 27 anni. Gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato di Novara sono intervenuti dopo la richiesta d'aiuto della giovane che, in grave stato di agitazione, si è recata in Questura per segnalare la presenza dell'ex compagno nei pressi della propria abitazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo da tempo la molestava e minacciava.

L'arresto

Gli agenti hanno intercettato l'ex fidanzato mentre attendeva il rientro della donna appoggiato al portone dell'abitazione e lo hanno arrestato. All'uomo è stata comminata la misura del divieto di avvicinamento alla ex e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.