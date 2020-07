Coronavirus in Piemonte: sei nuovi casi e due decessi

Sono 31.429, sei in più rispetto a ieri, le persone risultate positive a Covid-19 in Piemonte. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (invariati rispetto a ieri), mentre quelli ricoverati in altri reparti sono 210, sedici in meno rispetto al giorno precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 989. I tamponi finora processati sono 431.761. Sono 2 i decessi di persone positive comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Infine, sono 25.136, cioè 25 più di ieri, i guariti e 981 le persone in via di guarigione. (DIRETTA)