Tragedia a Omegna, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale nel tardo pomeriggio. Era a bordo del suo motorino che si è scontrato con un'auto. Sul posto è giunta una ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Omegna. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.