Torino, spintonano e derubano un 80enne: arrestate due minorenni

Un terzo giovane, non ancora 14enne, è stato affidato alle cure dei genitori. Secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero avvicinato l'anziano bloccandolo e rubandogli il portafogli con dentro 300 euro in contanti e il bancomat

Due ragazze di 15 e 17 anni sono state arrestate a Torino con l'accusa di aver spintonato e derubato un anziano di 80 anni. Un terzo giovane, non ancora 14enne, è stato affidato alle cure dei genitori.

Lo scippo

L'episodio è avvenuto ieri nel quartiere Le Vallette. Secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero avvicinato l'anziano bloccandolo e rubandogli il portafogli con dentro 300 euro in contanti e il bancomat. L'uomo, spaventato, ha iniziato a urlare e qualcuno ha dato l'allarme ai carabinieri. Le due ragazze, residenti in un campo rom, sono state rintracciate dai carabinieri in piazza Stampalia, dove i militari hanno recuperato il denaro rubato, che era stato avvolto in un asciugamano. Le ragazzine sono state condotte all'Istituto penale per minorenni Ferrante Aporti di Torino.