Incidente a Mathi, pedone 53enne travolto e ucciso da un camion

L’uomo era ospite di una casa famiglia del paese: ha perso la vita in via Torino poco dopo le otto di questa mattina. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri

Un uomo di 53 anni, Domenico Massa, originario di Ala di Stura (nel Torinese), ospite della casa famiglia "L'ippogrifo" di Mathi (in provincia di Torino) è stato investito e ucciso questa mattina, poco dopo le otto, in via Torino. Un tir, diretto alla cartiera del paese condotto da un autista slovacco, lo ha travolto vicino al peso pubblico. Il 53enne, che indossava un casco perché aveva problemi di stabilità, è morto sul colpo. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale. Non è escluso che l'uomo possa aver perso l'equilibrio proprio mentre stava passando il mezzo pesante che lo ha travolto.